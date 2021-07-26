Спортсмены спасли женщину от пьяного преследователя с топором в Петербурге

Спортсмены спасли женщину от пьяного мужчины с топором в Петербурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге спортсмены спасли женщину от пьяного мужчины, который преследовал ее, держа топор в руках. Инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской в Кировском районе города. Об этом в понедельник, 26 июля 2021 года, сообщает издание "Федеральное агентство новостей".

- Очевидцы сообщают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и гнался с топором за женщиной. Неподалеку находились спортсмены одного из местных центров единоборств, которые увидели всю ситуацию и бросились на помощь, - пишет издание,

Молодые люди помогли отбиться женщине от преследователя и задержали его, после чего сразу позвонили в полицию. На место приехали сотрудники Росгвардии. Они забрали у мужчины топор и отправили его в отдел полиции для разбирательства.

О причинах, почему мужчина напал на женщину, пока не сообщается.