Более 22 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 26 июля

22 тысячи петербуржцев сдали тест на коронавирус на 26 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за выходные традиционно снизилось число обратившихся в медицинские учреждения для сдачи тестов на коронавирус. В среднем на буднях обследование проходят по 25-30 тысяч человек. По данным Смольного на понедельник, 26 июля 2021 года, за минувшие сутки анализы сдали около 22 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22153 человека. Обработано 6547 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

В целом ситуация с коронавирусом в городе стала полегче. Как рассказал вице-губернатор Олег Эргашев, в Петербурге снизилась нагрузка на больницы. Он отметил, что это произошло благодаря высоким темпам иммунизации. На сегодня в городе привиты более 1,2 миллиона человек.