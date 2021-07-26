Петербуржцы растащили флаги со столбов после Дня ВМФ

Петербуржец стащил два флага со столба. Фото: vk.com/spb_today / Антон Шевалье

Прошедший в Петербурге парад ко Дню ВМФ принес не только хорошее настроение, но и несколько трофеев не сильно трезвым горожанам. Гулявшие по набережным прохожие сняли на видео, как один из мужчин залез на столб и снял вывешенные на них флаги. Один государственный и один Андреевский.

- Я конечно была поражена на сколько у нас люди «сказочные». Сначала один флаг спер, ему мало...вскоре пришел за другим! Культура так и прет, - возмущается одна из жительниц города в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Снятые флаги мужчина аккуратно скрутил и унес в неизвестном направлении. Отметим, что за похищение городской собственности мужчине грозит уголовное наказание. Но пока официальной реакции правоохранительных органов на инцидент нет.

Напомним, что той же ночью веселые петербуржцы катались по центру города на мусорном баке.