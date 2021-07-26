Площадь лесных пожаров в Карелии увеличилась до 11 тысяч гектаров

Площадь пожаров в лесах Карелии увеличилась до 11,3 тысяч гектаров / Фото: Оперштаб Карелии

В Карелии продолжаются лесные пожары. По данным МЧС Республики на понедельник, 26 июля 2021 года, общая площадь бедствия уже увеличилась до 11,3 тысяч гектаров. 23 пожара происходят в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском, Кемском и Пудожском районах.

- За последние сутки было локализовано 12 пожаров на площади 4835 гектаров, а ликвидировано пять общей площадью в 8,7 гектаров, - рассказали в МЧС Карелии.

Сейчас в республике действует режим ЧС. Местным жителям и туристам запрещено заходить в леса в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах.

Борьбой с огнем занимаются более 500 человек и около 100 единиц различной техники, в том числе и вертолеты Ми-8. Постоянно проводится авиационное патрулирование леса.