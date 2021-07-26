Адмирал ВМФ, чью семью жестоко убили в Петербурге, погиб под колесами электрички

Адмирал Леонид Лобанов погиб под поездом в день гибели своих родных. Фото: flot.com

Новые подробности страшной расправы с семьей контр-адмирала ВМФ СССР Леонида Лобанова приводят источники «КП-Петербург». Как оказалось, все то время, что тела жены и сына военного моряка в отставке находились в квартире на улице Бутлерова, тело самого адмирала лежало в одном из моргов Петербурга как неопознанное.

- Предположительно в тот же день, когда жена и сын были зарезаны (16 июля - прим.ред.), в районе станции Пискаревка поезд сбил пожилого мужчину. Тело опознано не было и его направили в морг. Позднее оказалось что погибшим был адмирал Лобанов, - сообщает источник «Комсомолки».

Отметим, что, по данным следствия, при себе у погибшего был нож. А на теле его родных нашли множественные резаные раны, в том числе на шее, животе.

Несмотря на это, официальных заявлений о личности убийцы следственные органы пока не делают. На данный момент СК возбудил дело об убийстве двух человек. Расследование дела находится на контроле руководства городского управления Следкома.