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Происшествия26 июля 2021 11:48

Адмирал ВМФ, чью семью жестоко убили в Петербурге, погиб под колесами электрички

Тело Леонида Лобанова несколько дней пролежало в морге как неопознанное
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Адмирал Леонид Лобанов погиб под поездом в день гибели своих родных. Фото: flot.com

Адмирал Леонид Лобанов погиб под поездом в день гибели своих родных. Фото: flot.com

Новые подробности страшной расправы с семьей контр-адмирала ВМФ СССР Леонида Лобанова приводят источники «КП-Петербург». Как оказалось, все то время, что тела жены и сына военного моряка в отставке находились в квартире на улице Бутлерова, тело самого адмирала лежало в одном из моргов Петербурга как неопознанное.

- Предположительно в тот же день, когда жена и сын были зарезаны (16 июля - прим.ред.), в районе станции Пискаревка поезд сбил пожилого мужчину. Тело опознано не было и его направили в морг. Позднее оказалось что погибшим был адмирал Лобанов, - сообщает источник «Комсомолки».

Отметим, что, по данным следствия, при себе у погибшего был нож. А на теле его родных нашли множественные резаные раны, в том числе на шее, животе.

Несмотря на это, официальных заявлений о личности убийцы следственные органы пока не делают. На данный момент СК возбудил дело об убийстве двух человек. Расследование дела находится на контроле руководства городского управления Следкома.

СК возбудил уголовное дело после убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге