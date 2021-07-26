Более 1,9 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурге на 26 июля

Число новых зараженных коронавирусом снизилось в Петербурге на 26 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за сутки снизился прирост новых зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на понедельник, 26 июля 2021 года выявлено еще 1929 зараженных. Это на 0,3 процента меньше, чем днем ранее.

- Также в Северной столице зафиксировано снижение суточной смертности. На понедельник зарегистрировано 70 новых летальных исходов пациентов с коронавирусом, что на 9,1 процентов меньше, чем днем ранее, - говорится в информации оперштаба.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 26 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Среди выздоровевших за сутки 1298 человек. Всего с начала пандемии заболели 519 129 человек, скончались 18 910 и выздоровели 493 848 пациентов.

В целом ситуация в Петербурге улучшается. Высокие темпы вакцинации позволили снизить нагрузку на городские больницы. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. На минувшей неделе общее число привитых горожан перешагнуло отметку в 1,2 миллиона человек.