Мурманское шоссе перекроют из-за разводки Ладожского моста

Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» предупреждает о перекрытии движения по Мурманскому шоссе (трасса «Кола»). В ночь на 28 июля по Неве будет проходить яхта с высотным габаритом 20 метров, из-за чего придется развести Ладожский мост.

- В период с 02:00 до 02:45 будет производиться разводка моста через реку Нева, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - уточняет пресс-служба УПРДОРа.

Водителей предупреждают о неудобствах и просят заранее выбирать маршрут поездки. Отметим, что разводка Ладожского мота производится при температуре воздуха не выше +25 градусов и ветре не сильнее 15 метров в секунду.