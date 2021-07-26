Проезд в центре Петербурге перекроют с 29 июля

В центре Петербурга ограничат проезд с 29 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Санкт-Петербурга с 29 июля 2021 года перекроют проезд по ряду улиц. Причина тому спортивный фестиваль "Фонтанка-SUP" на котором все желающие могут прокатиться на сапбордах по рекам и каналам города. Об ограничении движения рассказали в комитете по транспорту.

- С 22:00 часов 29 июля до 8:00 часов 1 августа будет прекращено движение транспорта по набережной реки Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста, - сообщили в Смольном.

Также будет закрыт проезд вдоль Марсова поля у дома 7. Ограничение будет действовать с полуночи 31 июля до полуночи 1 августа.

Кроме того, на том же участке вдоль реки Мойки будет запрещена остановка с 22:00 часов 27 июля до 22:00 часов 29 июля, а вдоль Марсова поля с 22:00 часов 29 июля до 00:00 31 июля. Автомобилистов просят быть внимательнее и выбирать другие маршруты.