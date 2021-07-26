Уголовное дело возбудили на петербуржца, разбившего ногой голову новорожденной дочери

Петербуржцу, разбившему ногой голову новорожденной дочери, предъявили обвинение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга 26 июля 2021 года возбудил уголовное дело и предъявил обвинение 39-летнему мужчине, ударившего ногой по голове свою новорожденную дочь. Инцидент произошел ночью 25 июля в одной из квартир дома по 8-линии Васильевского острова. Однако сначала родитель сообщил полиции, что малышка упала с высоты 1,5 метров.

- Выяснилось, что между пьяным мужчиной и его супругой возникла ссора. Женщина держала на руках их новорожденную ночь, когда ее муж замахнулся ногой, пытаясь ударить женщину, но попал прямо по голове малышке, - сообщили в комитете.

Девочка получила серьезную травму. С разбитой головой ее госпитализировали в больницу. Сейчас ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Мужчина вину свою признал. Его обвинили в предумышленном причинении тяжкого вреда здоровью девочки, за что ему грозит до 10 лет тюрьмы.