Молодая женщина выпрыгнула с 15 этажа, чтобы спастись от убийцы с ножом, но погибла

Петербурженка выпрыгнула из окна. спасаясь от сожителя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавой трагедией закончили взаимоотношения 32-летней петербурженки и ее сожителя-арендатора. В ночь на 25 июля под окнами дома на Глухарской улице с ножевым ранением спины была найдена хозяйка квартиры, которая выпрыгнула с высоты, спасаясь от убийцы.

- 25 июля в 03:05 в полицию поступил звонок о том, что девушка выпрыгнула из окна. В 03:06 на место происшествия направлен наряд. По прибытии установлено, что из окна квартиры на 15 этаже упала женщина 1989 года рождения, которая скончалась на месте происшествия. На спине обнаружено ножевое ранение, - сообщает источник «КП-Петербург».

Вбежав в квартиру полицейские нашли внутри окровавленного 35-летнего мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством, но не успел. Его передали врачам под присмотром полиции. Арендатора и по совместительству сожителя погибшей подозревают в ее убийстве.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.