Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2021 14:31

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала ВМФ в Петербурге

Глава следственного комитет поручил в кратчайшие сроки установить виновного
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)

Громкое дело об убийстве семьи адмирала ВМФ Михаила Лобанова в Санкт-Петербурге взял на особый контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. О страшном происшествии председателю СК доложили в понедельник, 26 июля 2021 года.

- Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства, - сообщили в комитете.

Тела 84-летней супруги адмирала Нэлли и его 56-летнего сына Максима нашли в их квартире на улице Бутлерова. Трупы были изрезаны ножами. Самого же подводника нашли мертвым на железнодорожных путях в трех километрах от дома. Уголовное дело возбуждено.