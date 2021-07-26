Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала ВМФ в Петербурге

Громкое дело об убийстве семьи адмирала ВМФ Михаила Лобанова в Санкт-Петербурге взял на особый контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. О страшном происшествии председателю СК доложили в понедельник, 26 июля 2021 года.

- Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства, - сообщили в комитете.

Тела 84-летней супруги адмирала Нэлли и его 56-летнего сына Максима нашли в их квартире на улице Бутлерова. Трупы были изрезаны ножами. Самого же подводника нашли мертвым на железнодорожных путях в трех километрах от дома. Уголовное дело возбуждено.