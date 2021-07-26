16-летнего подростка задержали за изнасилование девочки в Ленинградской области

В Ленобласти задержали подростка по подозрению в изнасиловании девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали 16-летнего подростка по подозрению в изнасиловании девочки. Заявление о произошедшем поступило в полицию в десятом часу утра воскресенья, 25 июля 2021 года. Сообщалось, что инцидент случился накануне ночью в одной из квартир дома 45 по Спортивной улице в поселке Семиозерье.

- На место вызова приехал наряд полиции. Специалисты установили, что в ночь на 25 июля подросток был в гостях у 14-летней девочки. Примерно с 2 до 3 часов ночи парень совершил с девочкой половой акт без ее согласия, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После этого полиция задержала подозреваемого. Подростка нашли в квартире дома на Центральной улице и доставили в следственный отдел следственного комитета города Выборга.

Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.