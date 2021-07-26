Руки "выросли" у дома на Васильевском острове в Петербурге

Руки, "зашивающие" дом появились на Васильевском острове в Петербурге / Фото: instagram.com/aleksgribel/

В Санкт-Петербурге у дома на Васильевском острове "выросли" руки. Необычный арт-объект в исполнении художника Александра Грибеля появился 24 июля 2021 года во дворе дома 30-32 по Малому проспекту. Скульптура на стене здания - это руки, зашивающие большой иглой рану дома.

- Сегодня эпидемия самолечения домов распространилась на Васильевский остров. Постепенно все начинают понимать, что помощи отдельным слоям застроек ждать неоткуда и все будут просто смотреть как они рассыпаются, моля о помощи. В ответ на это отдельные дома отращивают руки и сами справляются с решением коммунальных задач в насмешку тем, кто должен о них заботиться, - объяснил посыл стритарта художник.

Художник посвятил стритарт "эпидемии самолечения домов" / Фото: instagram.com/aleksgribel/

Поклонники художника высоко оценили работу, отметив ее злободневность. Ранее этот же объект появился на Петроградке в сквере Виктора Цоя.