Чтобы принять «Формулу-1» в Ленобласти нужно потратить шесть миллиардов рублей

Вложения в развитие инфраструктуры для "Формулы-1" составят около шести млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2023 году российский этап гонок серии «Формула-1» переедет из Сочи в Ленинградскую область. О том, что соревнования пройдут на автодроме «Игора Драйв», стало известно летом 2020 года. А на совещании с участием президента России глава 47 региона рассказал, что для этого надо сделать.

- Мы совместно с РЖД подготовили свои предложения, потому что здесь требуется, конечно, и развитие платформы «68 километр», и чартерные рейсы, шатлы до самой Игоры от ж/д платформы, и стоянки, и развязки. Но сумма некритична, в общем, вместе с РЖД и с транспортной составляющей – минимальные требования, которые уже заявили хозяева «Формулы-1», – это примерно шесть миллиардов рублей, - сообщил Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

При этом, по мнению губернатора, это «правильные» вложения с точки зрения дальнейшего развития территорий. Деньги пойдут не только под «Формулу-1», но и на транспортные проекты, в том числе развязки с трассой «Сортавала».

А самое главное, там получается, вся эта территория будет очень активно развиваться, - отметил Дрозденко.