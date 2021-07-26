В Петербурге резко выросло число разводов

Разводов в Петербурге стало больше, чем год назад. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга стали чаще жениться и разводиться. Такие данные приводит Петростат. Правда, данные сопоставлялись с первыми месяцами, когда в России только начал бушевать коронавирус и многие учреждения были закрыты.

- За первые пять месяцев 2021 года развелись 10 792 пары. В 2020 году, когда бушевала пандемия коронавируса, число разводов было меньше, чем сейчас. С января по май тогда разорвали брачные отношения 7517 пар, - пишут «Невские новости».

Всего за минувший год официально прекратили отношения 20 187 семейных пар. Зато свадеб оказалось почти вдвое больше: марш Мендельсона услышала 38 001 пара.

Учитывая статистику первых пяти месяцев 2021-го, можно предположить, что эти показатели будут побиты.