Пожар произошел в строящемся доме в Петербурге

Загорелся строящийся дом на улице Салова в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Днем в понедельник, 26 июля 2021 года, загорелся строящийся корпус аппартаментов VALO на перекрестке улицы Салова и Бухарестской. Весь район затянуло густым, черным дымом. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Теперь по всем этажам запах гари будет. Кто-то попал на хороший ремонт, - отметила петербурженка.

По данным МЧС Санкт-Петербурга, сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило в 15:59 часов. Горел дом 61А по улице Салова. А черный дым поднялся из-за того, что горел строительный мусор.

- В 18-этажном строящемся жилом комплексе на 1 этаже в помещении площадью 40 квадратных метров происходило горение строительного мусора на площади 10 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе спасателей.

Пожар быстро потушили, пострадавших не было. Но теперь смены новостройки покрылись черной сажей.