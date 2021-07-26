Смольный хочет увеличить в 50 раз штрафы для зацеперов

Смольный предложил увеличить штрафы для зацеперов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Санкт-Петербурга хотят увеличить в 50 раз штрафы для зацеперов - людей, катающихся на крыше поезда, либо цепляясь за другие выступы снаружи вагона. Об этом в понедельник, 26 июля 2021 года, пишет "Мойка78".

- Предложение поступило от комитета по транспорту. Также санкции могут ужесточит за переход железнодорожных путей в неположенном месте, - пишет издание.

Кроме того, серьезно штрафовать будут и тех, кто переходит через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

На данный момент штраф за подобные нарушения составляет всего 100 рублей. Однако в планах увеличить эту сумму до 2-5 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей может ждать еще более строгая санкция - административный арест до 15 суток.

На данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу.