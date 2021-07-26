Движение на КАД Петербурга перекроют на неделю с 27 июля

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с продолжением улицы Пионерстроя и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге снова будет перекрыто движение. На этот раз ограничение введут на участке между транспортной развязкой на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя и транспортной развязкой на пересечении с Ропшинским шоссе. Дорожники перекроют две полосы движения на неделю с 27 июля 2021 года.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 27 июля по 2 августа 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Отмечается, что работы будут идти круглосуточно. Однако сроки могут измениться в зависимости от погодных условий.