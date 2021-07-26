Газозаправочный комплекс появится на Екатерининском проспекте в Петербурге

На Екатерининском проспекте в Петербурге построят газозаправочный комплекс. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Екатерининском проспекте в Санкт-Петербурге построят газозаправочный комплекс. Соответствующий участок отдадут «Газпрому», а соседний с ним – «Россетям Ленэнерго» для создания распределительного устройства на 10 кВ. Смольный продолжает делать ставку на развитие рынка газомоторного топлива в Северной столице, что подчеркнул губернатор Александр Беглов на совещании в городском правительстве.

- Это наш стратегический инвестиционный проект. Внедрять газомоторное топливо будем комплексно. Планируем в течение трех лет поэтапно перевести общественный транспорт и коммунальную технику на экологичный и эффективный природный газ. Строительство заправок необходимо ускорить, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Что касается возведения распределительного устройства от «Ленэнерго» на Екатерининском проспекте, то, по словам властей, благодаря объекту постоянный свет будет в новом районе деловой и промышленной застройки Красногвардейского района.