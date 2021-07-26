Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания петербургской вакцины от коронавируса

Петербургская компания получила разрешение на клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургской компании BIOCAD выдали официальное разрешение Минздрава РФ на клинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Напомним, остальные четыре прививки, в том числе новенький «Спутник Лайт», разработали другие ученые. В Северной столице же в это время просто производили вакцину. Но теперь и у Северной столицы есть шанс, как говорится, вписать имя в историю.

- Цель клинического испытания – оценить безопасность и иммуногенность вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S, - сообщается в госреестре лекарственных средств.

Известно, что вакцина в форме раствора, ее нужно ввести внутримышечно. Испытания на добровольцах пройдут в двух медцентрах в Петербурге, разрешение на процедуру истечет 31 декабря 2026 года.