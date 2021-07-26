Более 900 тысяч петербуржцев полностью вакцинировались от коронавируса

Более 900 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от коронавируса с начала пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чуть более 906 тысяч жителей Санкт-Петербурга полностью вакцинировались от коронавируса, то есть получили оба компонента прививки. Данные приводит Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 при Смольном. Первично привитых в Северной столице гораздо больше – 1 миллион и 267 тысяч человек. Увеличивается статистика и по ревакцинированным.

- Повторно получили первый компонент вакцины 769 человек. Закончили цикл ревакцинации 33 человека, из них за последние сутки это сделали двое, - отмечается в свежем отчете Координационного совета.

Что касается запаса прививок в городе, то их почти 90 тысяч доз. В основном, остался только «Спутник V».