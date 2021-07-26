В Петербурге отправили в СИЗО отца, проломившего голову младенцу

В Петербурге арестовали горе-отца, который проломил голову младенцу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Василеостровский районный суд Петербурга отправил в СИЗО местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения проломил лоб своей малютке-дочери, которой не исполнилось и месяца с момента рождения. Напомним, по версии следствия, горе-отец пытался ударить свою жену ногой, но промахнулся и попал по младенцу.

В итоге ребенка госпитализировали в больницу, где медики выявили у него перелом лобной кости и глазницы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Оперативно сработали и правоохранительные органы, задержав отца и возбудив в отношении него уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В суде он был паинькой.

- Чугайнов против ареста возражал, просил более мягкую, не связанную с лишением свободы меру, поскольку скрываться не намерен. В содеянном он раскаивается. Под стражей мужчина будет находится сроком по 24 сентября 2021 года, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.