Зараженные коронавирусом медики из Петербурга пожаловались омбудсмену на отказ в выплатах

В Петербурге некоторые медики пожаловались омбудсмену на отказ в выплатах по коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченный по правам человека в Петербурге рассказал о том, что ему продолжают поступать жалобы от зараженных коронавирусом медиков, которым отказали в единовременных выплатах. По словам Александра Шишлова, денег не досчитались несколько сотрудников стационарных и амбулаторных медучреждений Северной столицы.

Омбудсмен обращает внимание, что с января 2021 года выплаты пострадавшим от COVID-19 медработникам в городе полагаются только тем, кто трудится в больницах, перепрофилированных под лечение больных коронавирусом и подведомственных администрациям районов и Комздраву. Шишлов полагает, что эту дискриминацию надо отменить.

- Омбудсмен рекомендует руководству города внести изменения в Постановление № 84, которые позволят предоставлять дополнительные меры поддержки всем пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом сотрудникам государственных учреждений здравоохранения независимо от подведомственности и профиля оказания медицинской помощи, - сообщается на сайте Уполномоченного.

К слову, в 2020 году выплаты от Петербурга получили 11 178 медработников, пострадавших при лечении больных коронавирусом, а также 37 семей, где от инфекции скончались родные-медики.