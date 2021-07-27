Петербургский суд запретил доступ к страницам на сайтах, где хвалили полезные свойства алкоголя

В Петербурге суд запретил доступ к двум лайфхакам о пользе алкоголя. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд в Петербурге запретил доступ к нескольким страницам на сайтах, где авторы расхваливали полезные свойства алкоголя. Такие практичные советы не понравились прокурору, напомнившему, что для детей опасно знать информацию наподобие того, что некоторые разновидности спиртного якобы снижают стресс, улучшают память или вовсе способствуют похудению. Суд встал на сторону сотрудника надзорного ведомства.

- Установлено, что на двух сайтах в свободном доступе размещена информация, способствующая укоренению в обществе мнения об обыденности употребления алкогольной продукции, а также о том, что оно приносит пользу, при этом действующим законодательством установлена необходимость ограничения доступа к подобного рода информации несовершеннолетних лиц, - поясняют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Однако пока что по ссылкам на лайфхаки спокойно можно перейти, несмотря на решение суда.