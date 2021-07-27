Последние новости в Санкт-Петербурге на 27 июля 2021 года: Предложение Путина по строительству КАД-2 и падение двух детей на рельсы на вокзале

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 27 июля 2021 года.

«Комсомолка» продолжает вести подборку последних новостей в Санкт-Петербурге, в этот раз черед главной информации к утру вторника, 27 июля 2021 года. Горячо обсуждаемой темой накануне стало поведение жительницы Красносельского района, которая попыталась выгнать со двора детей с аутизмом. Грубые слова женщины сняли на видео очевидцы. Дама посчитала, что эти дети «больные» и пугают «здоровых».

Теперь словами женщины заинтересовались в Следственном комитете. Инцидент даже прокомментировал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, посчитавший, что нужно всерьез заниматься решением таких конфликтов, а детей учить доброте и рассказывать им о трудностях непохожих на них сверстников.

Двое детей упали на железнодорожные пути на Московском вокзале в Петербурге. Как заметно на записи с камеры видеонаблюдения, маленькая девочка не удержала коляску с малышом. Вместе они свалились с высокой платформы на рельсы. Делом занялись в прокуратуре. Детей госпитализировали с различными травмами.

В городе контр-адмирала Леонида Лобанова подозревают в жестоком убийстве 84-летней супруги и 56-летнего сына. Самого главу семейства нашли позже мертвым после столкновения с электричкой. Старшая дочь в интервью с «Комсомолкой» поделилась своими версиями кровавой трагедии.

Владимир Путин посоветовал Петербургу строить новую кольцевую дорогу, КАД-2, вокруг города с ориентиром на московское центральное кольцо ЦКАД. Основной идеей будущей трассы является вынос движения транзитного транспорта с КАД, где уже хромает пропускная способность.