В Петербурге резко снизились темпы вакцинации

Темпы вакцинации в Петербурге заметно упали. Фото: Артем КИЛЬКИН

Темпы вакцинации от коронавируса резко замедлились. По данным межведомственного городского комитета, за сутки в Северной столице привито лишь около семи тысяч человек, когда в Смольном говорили о 20 тысячах, как о норме.

- За прошедшие сутки первично привито 2 922человека, вторично – 3 834человека. С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1 267 441человек, из них – 906 133 полностью завершили цикл вакцинации, - говорится в информационной справке, которую приводит пресс-служба городской администрации.

Речь в ней идет о воскресенье, 25 июля, что, впрочем, не отменяет достаточно низких цифр. Также, мягко говоря небыстро, идет и ревакцинация населения. Всего с начала июля ревакцинировались 769 человек, из них за последние сутки – 10 человек. А полностью закончили цикл ревакцинации всего 33 петербуржца.

При этом в городе работает 146 пунктов стационарных и 37 мобильных пунктов вакцинации. Вакцина в наличии есть.