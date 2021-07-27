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Общество27 июля 2021 8:43

МЧС предупреждает о грозах с ливнями и градом в Ленобласти 27 июля

Ухудшение погоды стоит ждать ближе к обеду
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Дожди с грозами обещают в Ленобласти.

Дожди с грозами обещают в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о резком ухудшении погоды. По данным синоптиков, на которые ссылаются в экстренном ведомстве, с полудня в отдельных районах области начнутся дожди с грозами.

- 27 июля, начиная с 11-14 часов, местами, преимущественно на востоке, ожидаются грозы с ливневыми дождями, град, - сообщает пресс-служба МЧС.

В связи с этим увеличивается вероятность ДТП на дорогах, аварий на электроподстанциях, коммунальных ЧП и происшествий на воде. Жителей региона призывают не выходить в непогоду из дома, закрыть окна и двери. Не топить печки в частных домах и не разжигать костер на открытой местности во время грозы - дым имеет свойство притягивать молнии.

Также не стоит прятаться под высокие деревья или купаться.

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