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Общество27 июля 2021 9:05

Петербургу сильно не хватает иностранных туристов

Они приезжали на более короткий период, чем россияне, но тратили больше
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Сейчас основной поток составляют туристы из России.

Сейчас основной поток составляют туристы из России.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава петербургского Комитета по туризму Сергей Корнеев рассказал, как отрасль переживает пандемию. Так, в самый тяжелый 2020 год город потерял 70% доходов, которые приносила туриндустрия. Если в 2019 город Петербург заработал на туристах 387 млрд рублей, то в следующем только 109. Причем в первом случае вклад иностранцев составлял 60%.

- В 2019 году в нашем городе было около 10,5 миллиона гостей, из них примерно половина — иностранцы. Если говорить об экономической составляющей, то иностранные туристы приезжали на короткий срок, но тратили больше денег, - приводят слова Корнеева «Невские новости».

В среднем каждый турист оставлял в Петербурге 36 тысяч рублей. Это проживание в гостинице, экскурсии, посещение музеев, питание и так далее.

Сейчас, конечно, основной поток в Петербург составляет внутренний туризм. Так, за майские праздник в город приехали 300 тысяч гостей. При этом отели были заполнены лишь на 65%. Единственные иностранцы, это 22 тысячи болельщиков Евро-2020, которые особой погоды не сделали.

- Высокого сезона в Петербурге не будет, пока в мире не восстановится международный туризм, - уверен Сергей Корнеев.

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