Двухметровый петербуржец стрелял из пистолета в подростков из окна

Двухметровый петербуржец стрелял по подросткам из пневматики. Фото: ГУ МВЛ по СПб и ЛО

Полиция Красносельского района задержала 43-летнего мужчину, который в пьяном угаре решил пострелять по людям из пистолета. Из окна своей квартиры он вел «огонь» из пневматики по гулявшим во дворе подросткам.

- 26 июля около 20:00 поступило сообщение о том, что из окна квартиры дома 9 по улице Маршала Захарова ведется стрельба из пневматического оружия. Полицией установлено, что 43-летний хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в подростков, 16 и 17 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оба пострадавших были госпитализированы с ушибами в одну из больниц города, но после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Ему грозит до семи лет лишения свободы.