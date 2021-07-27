СК начал проверку после смерти председателя Куйбышевского райсуда Петербурга

СК проверяет обстоятельства смерти председателя районного суда Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти судьи Куйбышевского райсуда Петербурга Елены Горбуновой. О ее смерти стало известно утром 27 июля. 50-летнюю женщину нашли мертвой в ее собственной квартире.

- Тело направлено в морг для проведения судмедэкспертизы. Следственный комитет начал проверку, - сообщил источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, смерть судьи была естественной, женщина скончалась во сне. Тем не менее, сейчас на месте происшествия работают эксперты, которые проверяют все возможные версии ЧП.

Напомним, что Елена Горбунова работала в Куйбышевском райсуде с 2001 года. В 2009 году она рассматривала дело Владимира Барсукова (Кумарина), называемого «Ночным губернатором» Петербурга.