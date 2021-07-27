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Здоровье27 июля 2021 10:12

Более 19 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 27 июля

В единый колл-центр обратились более 25 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 19 тысяч человек сдали тест на коронавирус 27 июля

Более 19 тысяч человек сдали тест на коронавирус 27 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Санкт-Петербурга представила свежие данные по выявлению коронавируса у населения. Так, на вторник, 27 июля 2021 года, за последние сутки были обследованы более 19 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19698 человек. Обработано 25227 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в Смольном.

Каждый день петербуржцы продолжают иммунизироваться. За минувшие сутки привились почти 7 тысяч человек. Из них 2,9 тысяч получили первую дозу вакцины, более 3,8 тысяч - вторую. Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге привились 1 267 441 горожан.

В городе работают 146 пунктов вакцинации, куда можно записаться по номеру 122, на сайтах "Госуслуг" или "Здоровье петербуржца", либо в колл-центре поликлиники.