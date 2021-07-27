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Происшествия27 июля 2021 10:30

Полиция задержала татуированного поджигателя кафе в Петербурге

Вместе с ним оказалась сообщница
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала мужчину с женщиной за поджог кафе в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция задержала мужчину с женщиной за поджог кафе в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга нашла и задержала мужчину, устроившего поджог кафе после ссоры с официантами. Инцидент произошел ночью 25 июля 2021 года. Мужчина отдыхал в заведении, расположенном у дома 118 на проспекте Ветеранов. По какой-то причине он стал ссориться с работниками, после чего решил все сжечь.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полиция задержала 31-летнего мужчину, - сообщили в главном управлении по Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что поджигатель был не один. Вместе с ним задержали и 40-летнюю женщину.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Ущерб кафе составил 7,5 миллионов рублей. Поджигателям может грозить до пяти лет тюрьмы.