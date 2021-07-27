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Происшествия27 июля 2021 10:37

Уроженец Кавказа ограбил артиста балета в Петербурге

Мужчину задержала полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Полиция поймала подозреваемого в двойном ограблении.

Полиция поймала подозреваемого в двойном ограблении.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Центрального района Петербурга задержали уроженца одной из кавказких республик, которого подозревают в двойном ограблении. Одним из пострадавших от рук приезжего оказался артист балета, которого избили и ограбили на Садовой улице.

- 25 июля в полицию поступило сообщение от 41-летнего артиста балета о том, что около 6:00 у дома 33 по улице Садовой двое неизвестных преступников избили и отобрали у него 7 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний житель одной из северокавказских республик, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А днем ранее похожее заявление в полицию принес 22-летний петербуржец, на которого напали на набережной канала Грибоедова. Мужчину побили, у него отобрали наушники и мобильник, а с банковской карты списали деньги.

Сейчас подозреваемый в двух грабежах уроженец Кавказа задержан, ему избирает меру пресечения. Подельника грабителя ищут. Обоим подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.