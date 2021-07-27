Две драки за ночь сняли на видео на Казанской улице

Женщины и мужчины дрались ночью на Казанской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неспокойная ночь выдалась у жителей Казанской улицы. В самом центре Петербурга у круглосуточного магазина произошло сразу две драки. Вывеска торговой точки как светлячков приманила хулиганов, в числе которых оказались и прекрасные дамы.

- Сегодня ночью Казанская улица исполняла роль ринга сразу для нескольких молодых людей. Разборки были похлеще, чем на боях без правил - судя по возгласам, кто-то посмел оскорбить чью-то матушку - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Поскольку из-за криков и воплей дерущихся спать было невозможно, зрители поединка снимали происходящее на видео. Вызывали они полицию, или нет, так и осталось неизвестным.

А в комментариях петербуржцы пишут, что в последнее время стали замечать большое количество пьяных людей на улицах: «Это просто один из признаков экономического кризиса - людям становится сложнее жить и они снова находят утешение в бутылке. Сейчас вышел прогуляться по Васильевскому, столько в стельку пьяных уже с утра в будний день не было с конца 90-х».