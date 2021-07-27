Семью задержали за угон лошадей в поселке Ленинградской области

Отца и сына задержали за кражу лошадей в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области полиция задержала семью, подозреваемую в угоне лошадей. Заявление о краже в отдел МВД по Всеволожскому району поступило еще 29 мая 2021 года. Три лошади пропали из поселка Корнево.

- В заявлении говорилось, что трех коней увели с огороженной территории личного подсобного хозяйства, расположенного на Дачной улице в поселке, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. Спустя два месяца сотрудники уголовного розыска вышли на след похитителей. По подозрению в конокрадстве были задержаны отец и сын, 55 лет и 25 лет соотвественно. Оба они представители цыганской народности.

Сейчас оба находятся под стражей, уголовное дело уже возбуждено. Также полиция выясняет, совершали ли задержанные другие преступления. Всех лошадок успешно вернули хозяевам.