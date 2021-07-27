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Происшествия27 июля 2021 11:27

Семью задержали за угон лошадей в поселке Ленинградской области

Полиция разыскивает других коней, которые могли похитить отец с сыном
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Отца и сына задержали за кражу лошадей в Ленобласти

Отца и сына задержали за кражу лошадей в Ленобласти

Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области полиция задержала семью, подозреваемую в угоне лошадей. Заявление о краже в отдел МВД по Всеволожскому району поступило еще 29 мая 2021 года. Три лошади пропали из поселка Корнево.

- В заявлении говорилось, что трех коней увели с огороженной территории личного подсобного хозяйства, расположенного на Дачной улице в поселке, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. Спустя два месяца сотрудники уголовного розыска вышли на след похитителей. По подозрению в конокрадстве были задержаны отец и сын, 55 лет и 25 лет соотвественно. Оба они представители цыганской народности.

Сейчас оба находятся под стражей, уголовное дело уже возбуждено. Также полиция выясняет, совершали ли задержанные другие преступления. Всех лошадок успешно вернули хозяевам.

Семью задержали за кражу лошадей в Ленобласти
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО