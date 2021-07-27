Губернатор Ленобласти прошел ревакцинацию от коронавируса

Александр Дрозденко полностью завершил курс ревакцинации. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прошел полный цикл ревакцинации от коронавируса. Об этом глава 47 региона сообщил в своем Инстаграме. Уже четвертую по счету прививку губернатору сделали 26 июля.

- Б - безопасность. Прошел ревакцинацию от ковида вторым компонентом вакцины. Берегите себя и близких. P. S. Для сомневающихся размещаю фото прививочного сертификата. Антипрививочников и ковид-диссидентов прошу не беспокоиться, - написал на страничке в соцсетях Дрозденко.

Судя по прикрепленным фото, первый раз еще в январе и феврале, губернатора Ленобласти прививали препаратом «ЭпиВакКорона». а ревакцинацию он проходил уже «КовиВаком». Впрочем, в этом нет ничего необычного, специалисты допускают «смешивание» вакцин при прохождении повторной вакцинации.

Напомним, что 27 июля в Петербург пришла вакцина «Спутник лайт», которой требуется лишь один укол. Ей, в основном, и планируется прививать при ревакцинации.