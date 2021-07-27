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Здоровье27 июля 2021 12:15

Ежедневный прирост зараженных коронавирусом снизился в Петербурге на 27 июля

Смертность также пошла на спад
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 1,9 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом на 27 июля

Более 1,9 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом на 27 июля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятый день подряд в Санкт-Петербурге снижается ежедневный прирост новых зараженных коронавирусом. Падение пока не стремительное, но прогресс есть. По данным оперативного штаба по COVID-19 на вторник, 27 июля 2021 года, падение произошло на 0,3 процента.

- За последние сутки в Петербурге зарегистрировано еще 1923 случая заболевания коронавирусом. Также наблюдается и спад смертности на 11,4 процентов. За сутки скончались 62 человека, - говорится в отчете оперштаба.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 27 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 27 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Среди выздоровевших 1918 человек. За все время заболели 521 052 человека, из них вылечились 495 766 и умерли 18 972 пациентов.

27 июля в Петербург поступила первая партия новой вакцины "Спутник Лайт". В город привезли более 39 тысяч комплектов доз. Пока они находятся на фармбазе, откуда препарат будут перераспределять между пунктами вакцинации. "Спутник Лайт" - это однокомпонентная вакцина. Она особо рекомендуется для вакцинации уже переболевших, и тех кто был привит более полугода назад.

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге 27 июля 2021