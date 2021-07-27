Вакцина «Спутник лайт» также пришла и в Ленинградскую область

"Спутиник лайт" привезли в Ленобалсть. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Препарат «Спутник лайт» утром 27 июля доставленный в Петербург, поступило также и в Ленинградскую область. На фармацевтическую бару доставлено несколько тысяч доз вакцины, рассчитанных на 10 932 человек.

- Препарат в ближайшие дни развезут по районным больницам, где он будет распределяться на прививочные пункты (их в Ленобласти сегодня 111). Назначать однокомпонентную вакцину будут по показаниям врача, приоритет будет отдаваться переболевшим коронавирусом и для повторной вакцинации. - сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, что «Спутник лайт» отличается от других ранее созданных вакцин. Это однокомпонентное средство, то есть достаточно сделать одну прививку, чтобы получить иммунитет к коронавирусу. Однако защита будет чуть менее действенной, чем при двухкомпонентной вакцине, поэтому «Спутник Лайт» рекомендован для усиления иммунитета тех, кто уже имеет антитела после болезни или пройденной ранее полной вакцинации.