Самокат столкнулся с КамАЗом в Новосаратовке

Два максимально разных транспортных средства столкнулись под Петербургом. Фото: vk.com/spb_today / Маша Кудрявцева

Очередное, сколь комичное столь и опасное ДТП с участием самокатчиков произошло под Петербургом. Утром 27 июля в Новосаратовке столкнулись молодой мужчина на самокате и ...КамАЗ. Перевес был явно на стороне самосвала, но, по счастью, все закончилось благополучно.

- В Новосаратовке столкнулись самокат и самосвал плотно в сторону города, - предупреждают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

О состоянии водителя самоката ничего не сообщается, судя по фото, он в порядке. Шофер КамАЗа «не пострадал». А в комментариях пользователи соцсетей удивляются ситуации.

- Что самокатчики, что велосипедисты с каждым днем все неадекватнее и неадекватнее. Самокатчики уже и КамАЗа не боятся. Такими темпами самокатчики скоро с поездами, кораблями и самолетами начнут сталкиваться, - иронизируют петербуржцы.