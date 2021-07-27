Площадь лесных пожаров в Карелии увеличилась до 15,2 тысяч гектаров

В Карелии горят более 15 тысяч гектаров леса / Фото: Оперштаб Карелии

В Карелии продолжаются мощные пожары, которые с каждым днем разрастаются. На вторник, 27 июля 2021 года, общая площадь пылающей территории увеличилась до 15 тысяч гектаров. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

- На сегодня действуют 22 лесных пожара на площади 15239 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском и Сортавальском районах. 11 пожаров на площади 8096 га локализованы, - пояснили в оперштабе.

Отмечается, что площадь возгорания выросла из-за проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе.

Сейчас спасением лесов занимаются более 500 человек и 100 единиц техники. Вчера 4 самолета Cessna проводили патрулирование практически во всех районах республики. Общий налет — 24 часа 20 минут, в том числе с участием в тушении пожаров. Вертолет Ми-8 Минобороны принимал непосредственное участие в тушении огня в Пряжинском районе, выполнил 49 сливов воды.