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Здоровье27 июля 2021 14:16

Все прививочные пункты от коронавируса в Ленобласти нанесли на карту

Это поможет желающим быстрее выбрать место, где удобнее вакцинироваться
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Все пункты вакцинации от коронавируса Ленобласти нанесли на карты

Все пункты вакцинации от коронавируса Ленобласти нанесли на карты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области все прививочные пункты от коронавируса нанесли на карты. На 27 июля 2021 года в регионе работаю 111 пунктов вакцинации, которые теперь можно увидеть на картах Google и "Яндекс". Это поможет жителем быстрее найти и выбрать удобное место.

- В Ленинградской области вакцинацию от коронавируса первым препаратом вакцины прошли почти 400 тысяч человек. Пункты вакцинации оперативно нанесли на карты, чтобы жителям было легко найти удобное место для вакцинации. Уверена, эта работа поможет ленинградцам сохранить свое здоровье, - отметила руководитель ЦУР Ленинградской области Екатерина Путронен.

Проект реализован совместно с Минздравом России, федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и АНО "Диалог Регионы". Всего на карте размещены около 6 тысяч пунктов по всей стране.