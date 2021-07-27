МЧС предупреждает о грозах с дождями и градом в Ленобласти 28 июля

Дожди придут в Ленобласть 28 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупреждает жителей региона о непогоде, которая придет в среду 28 июля. На этот день синоптики обещают грозы и ливни с градом.

- 28 июля ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах местами с сильными порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11...+16, днем +25...+30 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает областное управление МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра.

Отметим, что такую же погодную обстановку обещают в среду и в Петербурге. Как ожидается, грозы и дожди придут в Северную столицу во второй половине дня.

А с четверга начнется постепенное похолодание с падением дневной температуры до +21...+24 градусов. Осадки с грозами сохранятся до конца месяца.