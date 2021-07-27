Суд не смог остановить снос зданий на улице Шкапина

На улице Шкапина вновь начали сносить исторические корпуса хладокомбината. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургские градозащитники опять бьют тревогу. На улице Шкапина снова работает тяжелая техника. Утром 27 июля тяжелая техника продолжила демонтаж дореволюционных корпусов хладокомбината № 4, расположенных по адресу: дом 43-45.

- По данным городского отделения Всероссийского общества охраны Памятников и объектов культуры (ВООПиК), снос дореволюционных корпусов склада-холодильника товарищества «Унион» проходит по заказу застройщика, который планирует возвести на этом месте жилой комплекс, - пишет «Мойка 78».

При этом, как отмечает издание, по решению Куйбышевского райсуда, все работы по сносу должны быть остановлены, так как здание является потенциальным объектом культурного наследия. Решение о включении бывшего склада-холодильника в охранный реестр должен принять городской Комитет по охране памятников.

Чтобы остановить снос, градозащитники уже подали заявление в прокуратуру.