Испытания теплосетей начнутся в Василеостровском районе 28 июля

В Василеостровском районе будут два дня проверять теплосети. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередные испытания теплосетей, которые необходимы для подготовки к зиме, начинаются в Петербурге. 28 и 29 июля трубы будут проверять на прочность в Василеостровском районе города. Об этом сообщает пресс-служба «Теплосети».

- В зону работ 28 июля входят тепловые сети, проходящие по улицам Детская, Камская, Донская, Весельная, Шевченко, Карташихина, Наличная, Опочинина, Гаванская, линии с 1-й по 29-ю, также Косая, Кадетская, Кожевенная линии, проспекты: Большой, Средний, Малый, Среднегаванский, переулки Тучков, Волховский, Академический, Биржевой, набережные Университетская, Макарова, реки Смоленки, Шмидта и Шкиперский проток, - говорится в сообщении.

29 числа проверят коммуникации по адресам: Наличная, Кораблестроителей, Мичманская, Капитанская, Вадима Шефнера, Нахимова, Железноводская, Уральская, Беринга, Шевченко, Остоумова, Карташихина, Гаванская, Челюскина, Опочинина, Парусная улицы, проспекты Большой, Кима, Малый, проезды Адмиралтейский, Галерный, бульвары Вилькицкий, Александра Грина, переулки Одоевского, Каховского, Шкиперский проток, Морская набережная, Невская губа, Кожевенная линия, площадь Морской славы.

Чтобы найти слабый или поврежденный участок, в трубы подадут воду под увеличенным давлением, поэтому возможны прорывы и вытекания. Несмотря на температуру воды в 40 градусов, коммунальщики убедительно просят не подходить близко к месту аварии, а сразу звонить в аварийку.

Горячей воды в домах в эти два дня не будет.