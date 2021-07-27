Петербургская спортсменка Лилия Ахаимова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио

Петербургская гимнастка завоевала золото на Олимпиаде в Токио Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женская сборная России по командному многоборью в спортивной гимнастике впервые завоевала золото на Олимпийских играх. Произошло это 27 июля 2021 года в Токио. Страну в Японии представили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и спортсменка из Санкт-Петербурга Лилия Ахаимова.

- Наши девочки – золотые медалистки Олимпийских игр в Токио в командном многоборье, - появилось радостное сообщение на официальной странице в социальной сети Olympic Russia.

Российские гимнастки набрали 169,528 балла, оставив на втором месте США, а на третьем Великобританию.

Лилии 24 года. Она родилась во Владивостоке, но давно переехала в Петербург, где и началась ее спортивная карьера. Девушка является обладательницей множества наград. Это уже третье ее золото. До того первые места гимнастка занимала также в командном зачете на Чемпионате Европы в 2018 года и Универсиаде в 2017 году.