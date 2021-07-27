Мужчина порезал жену и убил друга, пришедшего к ним в гости в Петербурге

Смертельная драка произошла в одной из квартир Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина устроил смертельную драку во время застолья. Вечером в понедельник, 26 июля 2021 года, в экстренную службу по номеру 112 позвонил 49-летний житель Северной столицы. Он сказал, что поссорился с женой, была драка, а теперь у супруги ножевое ранение.

- Полиция выехала в квартиру дома 65 по проспекту Науки Калининского района, где произошла драка. Однако кроме раненной женщины там находился еще и труп мужчины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что в тот вечер у семьи было застолье. К ним в гости пришел 50-летний друг. Все выпивали, но началась ссора, которая переросла в драку. Мужчина сначала воткнул нож в спину жены, а потом ударил чем-то по голове гостя, от чего тот скончался на месте.

Женщина от госпитализации отказалась, так как рана оказалась неглубокой. Труп забрали в морг, а пьяного виновника этого всего забрали в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.