Беглов поздравил петербургскую гимнастку Лилию Ахаимову с победой на Олимпиаде

Александр Беглов поздравил петербургскую гимнастку Лилию Ахаимову с победой в Токио Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербургскую спортивную гимнастку Лилию Ахаимову с победой на Олимпиаде в Токио. Во вторник, 27 июля 2021 года, российская сборная по гимнастике впервые завоевала золото на Олимпийских играх. Девушки взяли первенство в командном многоборье.

- Поздравляю Вас с победой на Олимпийских играх в Токио в командном первенстве по спортивной гимнастике среди женщин! На пути к триумфу Вы и вся наша команда проявили волю, мастерство, целеустремленность, сильный спортивный характер и заслуженно завоевали золотые медали, - отметил Беглов.

Также слова благодарности за победу градоначальник передал заслуженному тренеру России Вере Иосифовне Киряшовой, которая готовила спортсменок к играм.

- Санкт-Петербург гордится Вами, - добавил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото спортивной гимнастки Лилии Ахаимовой из Санкт-Петербурга, завоевавшей золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Петербургская спортсменка вместе с командой впервые принесла России награду высшей пробы на Олимпийских играх в спортивной гимнастике. Показывает фото спортивной гимнастки Лилии Ахаимовой (подробности)