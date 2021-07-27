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Спорт27 июля 2021 17:49

Беглов поздравил петербургскую гимнастку Лилию Ахаимову с победой на Олимпиаде

Спортсменка вместе с командой завоевала золото
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов поздравил петербургскую гимнастку Лилию Ахаимову с победой в Токио

Александр Беглов поздравил петербургскую гимнастку Лилию Ахаимову с победой в Токио

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербургскую спортивную гимнастку Лилию Ахаимову с победой на Олимпиаде в Токио. Во вторник, 27 июля 2021 года, российская сборная по гимнастике впервые завоевала золото на Олимпийских играх. Девушки взяли первенство в командном многоборье.

- Поздравляю Вас с победой на Олимпийских играх в Токио в командном первенстве по спортивной гимнастике среди женщин! На пути к триумфу Вы и вся наша команда проявили волю, мастерство, целеустремленность, сильный спортивный характер и заслуженно завоевали золотые медали, - отметил Беглов.

Также слова благодарности за победу градоначальник передал заслуженному тренеру России Вере Иосифовне Киряшовой, которая готовила спортсменок к играм.

- Санкт-Петербург гордится Вами, - добавил губернатор.

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