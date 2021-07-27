Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2021 18:28

Рабочий погиб на стройке в Петербурге, упав с 16 этажа

Мужчина был приезжим из Таджикистана
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рабочий упал с высоты 16 этажа в Петербурге

Рабочий упал с высоты 16 этажа в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на строительной площадке многоэтажки погиб мужчина. Трагедия произошла вечером в понедельник, 26 июля 2021 года. В 20:28 часов очевидцы сообщили в скорую помощь о падении рабочего с высоты 16 этажа.

- Трагедия произошла на строительной площадке жилого дома 17 на Ивинской улице. 27-летний рабочий сорвался с высоты, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина приехал работать в Петербург из Таджикистана. В Северной столице проживал в доме на Смольном проспекте. Тело погибшего направлено в морг.

Ранее "КП-Петербург" писала о смерти новорожденной девочки в Калининском районе. Утром 26 июля родители малышки нашли дочь в своей постели. Ребенок посинел, а из носа у него текла кровь.