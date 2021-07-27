Рабочий погиб на стройке в Петербурге, упав с 16 этажа

Рабочий упал с высоты 16 этажа в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на строительной площадке многоэтажки погиб мужчина. Трагедия произошла вечером в понедельник, 26 июля 2021 года. В 20:28 часов очевидцы сообщили в скорую помощь о падении рабочего с высоты 16 этажа.

- Трагедия произошла на строительной площадке жилого дома 17 на Ивинской улице. 27-летний рабочий сорвался с высоты, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина приехал работать в Петербург из Таджикистана. В Северной столице проживал в доме на Смольном проспекте. Тело погибшего направлено в морг.

Ранее "КП-Петербург" писала о смерти новорожденной девочки в Калининском районе. Утром 26 июля родители малышки нашли дочь в своей постели. Ребенок посинел, а из носа у него текла кровь.