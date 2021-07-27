Петербуржца с топором задержали за угрозы покалечить всех православных

Житель Петербурга с топором угрожал насилием всем православным, за что получил уголовное дело. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнего мужчину, который опубликовал в Сети ролик, где пригрозил покалечить всех православных. Желая напугать верующих, он даже показал багажник своего автомобиля, в котором лежало разнообразное оружие, в том числе топор, с котором его и «приняли» полицейские. Его обвиняют в нарушении права на свободу вероисповеданий и возбуждение ненависти и унижении человеческого достоинства. Возбуждено уголовное дело.

- Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. По данным следствия, видеозапись он опубликовал в 2020 году, находясь в Ломоносове. Мужчина пренебрежительно относится к православной вере и преследовал цель оскорбить чувства верующих, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Перед оперативниками горе-борец извинился за свое поведение, раскаялся и признал вину.