В Парке 300-летия Санкт-Петербурга начал работать шатер вакцинации

В Парке 300-летия Петербурга рядом с метро «Беговая» 27 июля 2021 года открылся пункт вакцинации. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Парке 300-летия Петербурга рядом с метро «Беговая» 27 июля 2021 года открылся пункт вакцинации, который разместили в специально смонтированном для этого куполе. Одновременно в шатер может принять четыре пациента: два заполняют анкету, один на осмотре и один на прививке. Работать он будет ежедневно как минимум до конца августа.

- Этот пункт вакцинации у нас особенный, - с гордостью говорит врач-методист городского центра профилактики Андрей Бережной. - Есть обычные, есть мобильные в ТРК, а теперь появился наш купол.

В первый день работы шатра желающих привиться оказалось немного. По словам врача Татьяны Пеньковой, за несколько часов работы к ним пришли всего лишь 30 человек. Однако медики готовятся к наплыву пациентов в ближайшие дни.

Внутри шатер оборудован как обычный медкабинет. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Сейчас шатер работает с 13:00 до 19:00, однако график могут скорректировать.

Еще один шатер вакцинации появится к началу август у метро «Приморская».